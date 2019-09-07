От каких болезней может защитить шоколад

Медики считают, что употребление горького или темного шоколада может защитить от разного рода болезней.

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Как отмечается, по окончании лета полезно есть шоколад, так как от может защитить от развития сезонной хандры, поскольку под влиянием шоколада под активизируется выработка «гормонов радости» и снижается уровень стрессового гормона кортизола, который «командует» раздражением и нервными срывами, пишет medikforum.ru .

Американские исследователи пришли к выводу, что постоянное употребление этого продукта является мерой предотвращения инсульта и инфаркта. В нем содержатся флавоноиды — вещества, которые улучшают состояние сосудов и вместе с этим кровоснабжение мозга.

В рамках программы Университета Луизианы прошло исследование, показавшее, что темный шоколад, особенно в сочетании с пребиотиками активизирует рост полезной флоры кишечника, вырабатывающей противовоспалительные компоненты. Таким образом, в организме снижается риск воспаления в сосудистой стенке, с которым ассоциированы инсульты.

Благодаря способности шоколада улучшать состояние и функции органов кровеносной системы, его употребление врачи считают полезным для людей со склонностью к тромбообразованию. В какао-бобах содержатся полифенолы, оказывающие на кровь эффект, сходный с действием аспирина.

Согласно данным, которые были получены учеными из Университета Бригама Янга (США), горький шоколад в разумных количествах может защищать от развития сахарного диабета. Вещества в шоколаде нормализуют работу клеток поджелудочной железы, производящих инсулин.

Испанские ученые также нашли полезные свойства темного шоколада. Потребление не более 30 граммов в сутки способно помочь при заболеваниях печени. Исследователи констатировали, что в составе шоколада много антиоксидантов, которые уменьшают повреждение клеток печени, а также предотвращают резкие скачки давления в печеночных сосудах.

Еще горький или темный шоколад нужно есть людям с проблемой лишнего веса. Их он защищает от приступов сильного аппетита во внеурочное время. Кроме того, шоколад нормализует лимфоток и борется с отечностью – это происходит за счет имеющегося в нем кофеина.