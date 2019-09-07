Мархель рассказал, в чем залог успеха сборной в будущем

Наставник национальной сборной Беларуси по футболу Михаил Мархель считает, команда проявила характер в победном отборочном матче Евро-2020 с Эстонией (2:1).

Фото пресс-службы АБФФ

«Очень довольны тем, что выиграли», — заявил главком, отметив, что «не все так гладко складывалось, особенно в начале игры».

По его словам, сообщает пресс-служба АБФФ, второй тайм показал, что «у нас есть характер, воля и те люди, на которых можно будет опираться в дальнейшем».

Отвечая на вопрос о быстром ответном голе, Мархель заметил, что в футболе всякое бывает: «Хорошо, что ребята не упали духом, а продолжали играть на победу. Считаю, в этом залог нашего успеха».

В поединке с Уэльсом, отметил тренер, планируется провести ротацию состава, чтобы дать сыграть людям, которые не играли в Таллинне.

Говоря о задачах, Мархель сказал, что тренерский штаб работает над тем, чтобы «сделать команду, которая смогла бы решить задачу выхода на ЧЕ-2020».

«Мы готовим команду к марту, к поединку с грузинами [двухматчевый поединок пройдет в рамках Лиги наций]. И в этой связи победа в Таллинне очень важна», — подчеркнул главком.

По его мнению эстонцы и грузины — это команды «сопоставимого уровня».

На данный момент положение в группе С следующее: