Министр Орешкин: по газу с Беларусью наболевшая тема, будем работать по дорожной карте

Россия и Беларусь должны выходить на единый рынок газа, все вопросы будут учтены в соответствующей дорожной карте. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

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В интервью телеканалу «Россия 24» чиновник сказал, что «по газу, очевидно, есть наболевшая тема, но понятно, что мы должны выходить на единый рынок газа. Поэтому в соответствующей дорожной карте, которая есть по газовому вопросу, все параметры, связанные с созданием единого газового рынка, будут упомянуты и рассмотрены».

Он отметил, что в целом в рамках обновленной программы по реализации союзного договора готовится 31 дорожная карта по самым разным сферам — налоговой, промышленной, сельского хозяйства, несколько дорожных карт по линии центральных банков, общая дорожная карта по макроэкономической политике.

За каждой дорожной картой закреплены соответствующие ведомства, их задача в двухмесячный срок, к 1 ноября, подготовить дорожные карты, которые «будут говорить о конкретных интеграционных шагах между Россией и Беларусью подведения экономического пространства под единый знаменатель».

«Чтобы к декабрю этого года, как поручали главы России и Беларуси, все неразрешенные вопросы оставить в прошлом. Поэтому сейчас начинается большой этап подготовки дорожных карт, по каждой из них будут работать соответствующие ведомства», — подчеркнул Орешкин.

«Каждая тема не такая простая. Несмотря на то, что у нас экономики с точки зрения регулирования довольно близкие, все равно в определенных моментах они очень сильно отличаются. Подведение их под единый знаменатель — где-то Россия должна будет подстроиться, где-то Белоруссия — как раз это задача детального описания этих элементов внутри дорожных карт», — сказал он.

«Задача, и мы как координаторы всего этого процесса будем следить, чтобы совокупность этих дорожных карт приводила к тому, что предприятие, неважно из России или из Беларуси, имело абсолютно одинаковые права и возможности», — пояснил глава Минэкономразвития РФ.

По словам Орешкина, в итоге это будет выгодно всем отраслям экономик, потому что приведет к расширению объединенного рынка и углублению экономического сотрудничества. «Да, для кого-то это будет более сильная конкуренция со стороны партнеров в России или в Беларуси, но конкуренция приводит к развитию и экономическому росту, поэтому общий эффект будет абсолютно положительный», — уверен российский министр.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев и премьер-министр Беларуси Сергей Румас 6 сентября парафировали программу действий по реализации союзного договора 1999 года с приложением к нему перечня дорожных карт.

«Но эта работа, результатом которой являются сейчас запарафированные документы, этим не заканчивается, а, скорее, только начинается, поскольку все самое сложное впереди», — сказал Медведев журналистам по окончании переговоров в подмосковных Горках.

23 августа по итогам встречи с Александром Лукашенко белорусский премьер сообщил, что проект обновленной программы по реализации союзного договора насчитывает 66 пунктов. В основе концепции — принцип «две страны — один рынок».

«В этой программе нет вопросов политического характера, которые где-то будоражатся в СМИ. Я понимаю, что это, наверное, происходит отчасти и потому, что до этого переговорщики не раскрывали ход переговоров, положений этой программы. Но, я думаю, после парафирования правительства двух стран опубликуют ее для того, чтобы у общественности были сняты какие-то опасения по поводу вопросов, там, суверенитета и других», — заверил Румас.

18 июля на переговорах в Санкт-Петербурге Лукашенко предложил президенту РФ Владимиру Путину решить все проблемы интеграции к декабрю, когда будет отмечаться 20-летие подписания договора о создании Союзного государства.