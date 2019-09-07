Нацбанк выпустит новые монеты

Национальный банк Беларуси выпустит в обращение памятные монеты к 100-летию белорусской дипломатической службы и 5-летию Евразийского экономического союза. Это предусмотрено постановлением правления Нацбанка №354, которое 7 сентября официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Так, 9 сентября в обращение будут выпущены две монеты «Еўразійскі эканамічны саюз. 5 год». Серебряная номиналом в 20 белорусских рублей — тиражом в 499 штук, а медно-никелевая номиналом в один рубль тиражом 999 штук.

16 сентября в обращение выпустят памятные монеты «Дыпламатычная служба Беларусі. 100 год». Серебряная десятирублевая монета будет выпущена в количестве 750 штук, тираж медно-никелевых монет номиналом в один рубль составит 1,5 тысячи.

Согласно планам Нацбанка, всего в Беларуси в 2019 году будет выпущено в обращение 14 наименований памятных монет.