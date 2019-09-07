Последний полет: 8 лет назад разбился самолет с ярославским «Локомотивом» — на борту находился Ркслан Салей

7 сентября 2011 года произошла авиакатастрофа. Во время вылета в Минск на поединок регулярного чемпионата Континентально хоккейной лиги разбился самолет с командой ХК «Локомотив».

Следствие назвало виновника гибели Руслана Салея и его команды

В авиакатастрофе погибли 44 человека, в том числе трое белорусов: тренер по физподготовке Николай Кривоносов, форвард Сергей Остапчук и капитан белорусской сборной Руслан Салей.