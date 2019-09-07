В Минской области нарушают права сирот, — прокуратура

Прокуратура Минской области выявила факты нарушения прав детей-сирот.

Как сообщается, в 2018 году и первом полугодии 2019-го увеличилось количество обращений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по фактам нарушений их жилищных прав проверила эффективность работы государственных органов по соблюдению законодательства о защите жилищных прав лиц данной категории.

Установлены нарушения законодательства в деятельности местных исполнительных и распорядительных органов, учреждений и организаций, сообщила служба информации областной прокуратуры.

Так, в отдельных районах имеют место нарушения законодательства при постановке на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий наиболее уязвимой категории детей.

Установлено, что в Борисовском, Копыльском, Логойском, Минском, Молодечненском, Смолевичском и Солигорском районах статус детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, присваивается, как правило, не на основании первоначальных документов, подтверждающих отсутствие попечения обоих или единственного родителя, а на основании вступившего в законную силу решения суда о лишении родительских прав. Соответственно, и на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, по общему и отдельному спискам «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей», ставятся с момента вступления в законную силу решения суда.

Прокуратура также выяснила, что не все местные исполнительные и распорядительные органы при формировании бюджета на очередной финансовый год планируют средства для предоставления данной категории молодежи льготных кредитов и одноразовых субсидий, приобретения и строительства для них жилых помещений социального пользования государственного жилищного фонда.

Установлено, что контроль за целевым использованием жилых помещений социального пользования государственного жилищного фонда не на должном уровне находится в Мядельском и Солигорском районах.

Так, при посещении сотрудниками районных прокуратур отдельных квартир, выделенных молодежи указанной категории, установлено, что в одной из квартир никто не живет в течение более двух лет, а в другой живет посторонний человек, не состоящий в родственных связях с нанимателем. При этом договор поднайма жилого помещения не заключался, а сам наниматель проживает постоянно в Минске.

Как выяснила прокуратура, в большинстве районов Минской области не организовано надлежащим образом — два раза в год (в апреле и октябре) — обследование закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, жилых помещений государственного и частного жилищного фонда. Имеют место нарушения при вселении детей-сирот и лиц из их числа в закрепленные жилые помещения.

«В ряде случаев бездействие ответственных должностных лиц, не обеспечивших контроль за своевременным принятием решений о невозможности вселения лиц сиротской категории в закрепленные за ними жилые помещения, вынуждает молодежь выезжать в другие регионы с целью поиска жилья и последующего трудоустройства», — констатируют в прокуратуре.

В целях устранения нарушений законодательства о защите жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прокуроры Минской области внесли 11 представлений в местные исполнительные и распорядительные органы.

Прокуратура также внесла представление в Миноблисполком и потребовала рассмотреть его на внеочередном заседании координационного совета облисполкома в формате видео-конференц-связи с участием представителей прокуратуры области.