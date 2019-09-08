Геннадий Давыдько не хочет уходить из депутатов

Председатель республиканского общественного объединения «Белая Русь» Геннадий Давыдько зарегистрировал инициативную группу по выдвижению кандидатом в депутаты Палаты представителей, сообщает БелаПАН.

Давыдько планирует выдвигаться по Восточному избирательному округу. Из представителей оппозиции в этом округе зарегистрировали свои инициативные группы глава движения «За свободу» Юрий Губаревич, активист кампании «Европейская Беларусь» Василий Гуща, а также бывший активист общественного объединения «Говори правду» Андрей Божко.

На форуме, посвященном предстоящей избирательной кампании, который «Белая Русь» провела 17 августа в Минске, Давыдько сообщил журналистам: на нынешних выборах в Палату представителей общественное объединение будет выдвигать 80 кандидатов в депутаты.

85 из действующих 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания — члены «Белой Руси».