Бизнесмен Мошенский: в Беларуси практически нет коррупции

«Если сравнивать с ближайшими восточными соседями, то мы говорим, что действительно у нас практически нет коррупции. Вопросы, которые можно и нужно решать с чиновниками, они решаются без конвертов». Такое заявление сделал один из крупнейших белорусских бизнесменов, генеральный директор группы компаний «Санта» Александр Мошенский в интервью телеканалу ОНТ (краткая версия вышла в эфире вечером 7 сентября, полная размещена на Youtube).

Как член совета по развитию предпринимательства при президенте Мошенский отметил, что стратегическим вопросом, который обсуждает эта структура, является бизнес-климат.

«Об этом говорят все предприниматели, и руководитель совета Турчин (первый вице-премьер. — БелаПАН.), потому что, конечно, не только нас, людей, которые работают в совете, но и в принципе предпринимателей, волнуют и указы, которые на сегодняшний день обсуждали по ответственности и по смягчению ответственности», — сказал Мошенский.

«На самом деле это все равно сводится к тому, что должен быть выстроен правильный правовой баланс, — отметил он. — Когда предприниматель будет понимать, что на его стороне находится определенный, скажем так, баланс, и судьба эта, она взвешивается. Поэтому с этой точки зрения именно бизнес-климат — это вопрос рассуждения совета, как на этот бизнес-климат мы можем повлиять. А второй момент — это какая-то конкретная работа, потому что мы работаем и над Налоговым кодексом, работаем над какими-то конкретными обращениями предпринимателей».

По словам Мошенского, в белорусской экономике по-прежнему меньше конкуренции, чем в западных странах. Рост зарплат возможен только при автоматизации производства до уровня конкурентов и интеграции в мировые процессы, сказал он, приведя в пример ИТ-сферу. Если этого не произойдет, «тогда мы всегда останемся экономикой, конкурентоспособность которой упирается в зарплату 500 долларов».