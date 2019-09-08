Арина Соболенко устроила в Нью-Йорке квест с билетами на финал US Open

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко подготовила для болельщиков бесплатные билеты на финал парного разряда US Open и спрятала их в центре Нью-Йорка.

Поклонникам игры предлагается найти билеты по подсказкам теннисистки, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на Instagram-аккаунт спортсменки.

В финале парного разряда выступят сразу две белоруски: Арина Соболенко в тандеме с бельгийкой Элизе Мертенс против пары Виктория Азаренко/Эшли Барти (Австралия).

«У нас есть 30 бесплатных билетов на финал нашей пары, ожидающие счастливых обладателей. Они будут спрятаны вокруг Таймс-сквер в этих желтых конвертах. Я напишу место в stories. Тот, кто доберется туда первым, может их заполучить. Пусть охота начинается!» — объявила Арина.

В раздаче бесплатных билетов поучаствовали также тренеры теннисистки Джейсон Стейси и Дмитрий Турсунов.

Напомним, после поражения белоруски в индивидуальном разряде на US Open Соболенко и Турсунов перестали сотрудничать, однако позже спортсменка опубликовала трогательное послание бывшему тренеру, сообщив, что очень нуждается в нем.