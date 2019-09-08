Минское «Динамо» обыграло «Спартак» — это первая победа «зубров» в новом сезоне

8 сентября минское «Динамо» в Москве встречалось с местным «Спартаком» и одержало победу — 5:4 (2:3, 2:1, 1:0). Эта первая победа белорусского клуба в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.

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За «Динамо» забивали Александр Павлович, Тему Пулккинен, Андрей Костицын, Стефан Эллиотт и Михаил Стефанович.

Пулккинен отличился в шестом матче КХЛ подряд (с учетом минувшего сезона) и установил новый клубный рекорд.

Ворота минчан защищал Александр Осипков — 22-летний голкипер белорусской сборной провел свой первый матч в КХЛ.

В первых трех матчах нового чемпионата минское «Динамо» потерпело три поражения — от «Нефтехимика», московского «Динамо» и «Сочи». Следующие четыре матча «зубры» проведут на «Минск-Арене». Первая игра — 12 сентября против «Сибири».

В таблице Западной конференции минское «Динамо» с двумя очками в четырех матчах сейчас занимает 10-е место.