Арина Соболенко и Элизе Мертенс выиграли парный финал US Open

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Белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс стали победительницами Открытого чемпионата США по теннису в парном разряде.

В финальном матче 8 сентября Соболенко и Мертенс, имевший четвертый номер «посева», обыграли восьмую пару турнира Виктория Азаренко (Беларусь)/Эшли Барти (Австралия) — 7:5, 7:5.

Матч продолжался 1 час 36 минут.

Соболенко стала второй белоруской, которой удалось выиграть парный US Open. Первой была Наталья Зверева, выигрывавшая этот турнир четыре раза — в 1991 году под советским флагом в паре с американкой Пэм Шрайвер, а затем трижды под флагом Беларуси в паре с американкой Джиджи Фернандес (1992, 1995, 1996).
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Тэги: US Open Персона: Арина Соболенко Элизе Мертенс Виктория Азаренко Эшли Барти Наталья Зверева Пэм Шрайвер Джиджи Фернандес

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