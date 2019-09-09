US Open. Надаль обыграл Медведева — ему понадобилось пять часов

Испанец Рафаэль Надаль стал победителем одиночного мужского разряда Открытого чемпионата США.

В финале, который продолжался 4 часа 49 минут, он в пяти сетах взял верх над россиянином Даниилом Медведевым — 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.

Ранее сообщалось, что одиночный женский разряд выиграла 19-летняя теннисистка из Канады Бьянка Андрееску.

А в финале женского парного разряда белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс взяли верх над Викторией Азаренко (Беларусь)/Эшли Барти (Австралия) — 7:5, 7:5.