US Open. Надаль обыграл Медведева — ему понадобилось пять часов

/ Спорт
Просмотров: 475

Испанец Рафаэль Надаль стал победителем одиночного мужского разряда Открытого чемпионата США.

В финале, который продолжался 4 часа 49 минут, он в пяти сетах взял верх над россиянином Даниилом Медведевым — 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.

 

 

Ранее сообщалось, что одиночный женский разряд выиграла 19-летняя теннисистка из Канады Бьянка Андрееску.

А в финале женского парного разряда белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс взяли верх над Викторией Азаренко (Беларусь)/Эшли Барти (Австралия) — 7:5, 7:5.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: теннис US Open Персона: Рафаэль Надаль Даниил Медведев Город: Нью-Йорк

Другие материалы на эту тему:

В Могилеве некому учить детей теннису — единственного тренера забрали в армию

В Могилеве некому учить детей теннису — единственного тренера забрали в армию

Викторию Азаренко обвинили в похищении собственного сына

Викторию Азаренко обвинили в похищении собственного сына

Давно вас не было слышно! Виктория Азаренко вернулась в большой спорт

Давно вас не было слышно! Виктория Азаренко вернулась в большой спорт

Теннисистка-красавица Бушар в Твиттере проспорила парню свидание

Теннисистка-красавица Бушар в Твиттере проспорила парню свидание