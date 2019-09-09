Глава Брестской области об аккумуляторном заводе: травить людей не будем

Инвестор, возводивший аккумуляторный завод под Брестом, неоднократно предупреждался, что он должен быть построен быть «без всяких нарушений экологического законодательства, природоохранного», заявил председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис в интервью программе «Контуры» телеканала ОНТ (вышла в эфир 8 сентября).

«Мы считали, что это будет достойное предприятие, которого в республике у нас нет, по производству полного цикла аккумуляторов. Он нужен для республики. Но, к сожалению, инвестор не очень порядочный, он пошел по пути где-то завуалирования некоторых моментов, которые вызвали возмущение среди населения», — сказал Лис.

«Тогда я несколько раз выступал и перед населением, и в средствах массовой информации было сказано, что, если на заводе будут выявлены нарушения, он работать не будет, — отметил чиновник. — И когда Министерство природных ресурсов подтвердило это, замеры сделали, мною было принято решение, и строительство и ввод в эксплуатацию его был приостановлен».

«Как и сказал глава государства вчера, что завод этот с нарушениями введен не будет независимо, кто его будет там собственником, где он у кого будет. Поэтому вот так, людей травить не будем», — подчеркнул руководитель области.

6 сентября при посещении Брестской крепости Александр Лукашенко заявил, что находится «на стороне людей», обеспокоенных проблемами, связанными со строительством и вводом в эксплуатацию аккумуляторного завода.

«Тут появились уже и арестованные, и задержанные, и уголовные дела, и прочее. К сожалению, они появились тогда, когда вся информация стала достоянием президента», — сказал Лукашенко.

«Когда я перепроверил информацию, я увидел, что здесь люди, которые переживают за экологию, свою жизнь, жизнь детей, в основном правы. И я увидел правонарушения — со стороны и отдельных государственных служащих, и отдельных дельцов, которые пообещали построить в общем-то нужный нам объект», — заявил официальный лидер.

Лукашенко отметил, что проект в Бресте был хорошим, его надо было реализовывать, однако в соответствии со всеми требованиями. «Но это того не стоит, чтобы гнобить людей и гадить экологию. Мы начинаем вычищать, вымывать страну, и на тебе — ложка дегтя. Поэтому я видел там уголовные дела и жестко поручил соответствующим должностным лицам заняться этим вопросом. Когда поняли, что президент держит на контроле, руками развели и отправили в места не столь отдаленные несколько человек. Остальные в бегах — ищем. Вернее, мы знаем, где они, — привезем домой, это не вопрос. И спросим на всю катушку», — пообещал Лукашенко.

Он заявил, что если аккумуляторный завод в Бресте будут вводить в строй, то он должен соответствовать всем экологическим стандартам. Как считает Лукашенко, необходимо предоставить право местному населению провести свою экспертизу.

Общественная кампания против аккумуляторного завода началась в регионе в январе 2018 года. За это время активисты подали заявки на проведение в Бресте и Брестском районе 220 митингов, 12 пикетов и 16 демонстраций. Власти за 20 месяцев протестов санкционировали лишь одну акцию: 29 апреля 2018 года митинг «Брестчанки против свинца», на который пришли около двух тысяч человек.

Противники завода собираются с 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площади Ленина в Бресте. С 3 мая возле предприятия круглосуточно дежурят активисты. Они неоднократно фиксировали факты производственной деятельности еще не принятого в эксплуатацию завода, который выбрасывал в воздух и городскую канализацию вредные вещества. По мнению активистов, под видом пусконаладочных работ предприятие полноценно выпускало продукцию. О нарушениях они информировали соответствующие инстанции.

В июле проект завода получил отрицательное заключение государственной экологической экспертизы.

В начале июля стало известно, что Генпрокуратура по поручению Лукашенко проводит проверку ситуации вокруг завода. В рамках разбирательства Генпрокуратура приняла в производство уголовные дела, возбужденные КГБ по статьям 430 (получение взятки) и 431 (дача взятки) в отношении руководителя ООО «ПАК-управление» Виктора Лемешевского, главного бухгалтера ООО «Белинвестторг-Сплав» Светланы Лемешевской, начальника отдела технического развития ООО «Белинвестторг-Сплав» (ранее директора этого общества) Сергея Охремчука и заместителя директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Ивана Покислюка. Все они задержаны.

14 августа проектная документация аккумуляторного завода была повторно подана на государственную экологическую экспертизу.

22 августа Анатолий Лис сообщил на пресс-конференции, что согласно условиям договора, заключенного с «АйПауэр» на выделение средств инновационного фонда Брестского облисполкома по реализации и финансированию проекта, предприятие должно было осуществить ввод в эксплуатацию аккумуляторного завода до 31 июля 2019 года. В противном случае средства, использованные организацией по договору, должны быть возвращены.

2 августа облисполком сделал запрос о ходе завершения реализации проекта. Поскольку компания не выполнила свои обязательства по договору, проект не был реализован в указанный срок, облисполком отказался от выполнения своих обязательств, 14 августа уведомил «АйПауэр» о прекращении договора и потребовал вернуть средства в инновационный фонд в добровольном порядке, в течение месяца после даты уведомления.