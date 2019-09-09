Подруга Лукашенко захотела стать депутатом

Обладательница титула «Мисс Беларусь-2018» Мария Василевич, у которой особенные отношения с Александром Лукашенко, решила стать депутатом парламента.

Василевич выдвинута кандидатом в депутаты Палаты представителей в столичном Кальварийском округе № 104. Об этом сообщается на сайте администрации Фрунзенского района Минска.

Также свои инициативные группы в этом округе зарегистрировали гражданский активист Максим Винярский и директор районного «Ремавтодора» Геннадий Насевич.

Мария Василевич выиграла конкурс «Мисс Беларусь» в 2018 году. Также она приняла участие в конкурсе «Мисс мира — 2018», где вошла в топ-5 участниц и получила титул «Мисс мира Европа». На данный момент Василевич является телеведущей утреннего шоу на канале «Беларусь 1».

В последнее время Марию Василевич также можно было часто видеть на различных мероприятиях в окружении Александра Лукашенко.

Как сообщалось, 5 августа Александр Лукашенко подписал указы № 293 и 294 о назначении выборов в Совет Республики и Палату представителей Национального собрания седьмого созыва. Они пройдут соответственно 7 и 17 ноября 2019 года.

Согласно утвержденному Центризбиркомом календарному плану проведения выборов, этап выдвижения кандидатов в депутаты продлится до 7 октября.

Фото пресс-службы президента