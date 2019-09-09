Лукашенко считает, что Ким Чен Ын укрепляет благосостояние своих граждан

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По мнению Александра Лукашенко, деятельность Ким Чен Ына на посту руководителя КНДР способствует укреплению благосостояния граждан Северной Кореи.

Иллюстрация pixabay.com

Как сказано в послании официального белорусского лидера в связи с Днем образования Корейской Народно-Демократической Республики, под руководством Ким Чен Ына «страна продолжает успешное движение по пути укрепления национального суверенитета и благосостояния граждан».

Также Лукашенко отметил, что КНДР достигла практических результатов в «непростом деле установления диалога и атмосферы доверия на Корейском полуострове».
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Тэги: Беларусь-КНДР Персона: Александр Лукашенко Ким Чен Ын

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