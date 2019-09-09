Посол Беларуси в Турции Андрей Савиных выдвигается в депутаты

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Посол Беларуси в Турции Андрей Савиных намерен баллотироваться в парламент. Его инициативная группа зарегистрирована в Минске по Чкаловскому избирательному округу № 96.

Савиных был назначен главой белорусского диппредставительства в Турции в декабре 2013 года. До этого он работал пресс-секретарем МИД Беларуси, причем занимал эту должность дважды — с марта 2003 года по февраль 2005 года и с апреля 2010 года по декабрь 2013-го. В перерыве между работой на этой должности Савиных был заместителем постоянного представителя Беларуси при ООН и других международных организациях в Женеве.

Кроме Савиных, по округу № 96 зарегистрированы инициативные группы еще трех претендентов.

Сюжет: Выборы в парламент
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Тэги: выборы в парламент-2019 Персона: Андрей Савиных

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