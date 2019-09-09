Лукашенко: через два года Минск станет столицей США

В 2021 году Минск может стать столицей Соединенных Штатов Америки. Так образно заявил Александр Лукашенко 9 сентября, выступая на стадионе «Динамо» на церемонии открытия легкоатлетического матча Европа — США.

Кадр из трансляции телеканала «Беларусь 5»

Президент Беларуси заявил, что Беларусь готова и через два года вновь принять этот турнир и провести его еще на более высоком уровне.

С таким предложением Лукашенко обратился к руководителю Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Себастьяну Коу и президенту Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕЛА) Свену Арне Хансену.

Свое предложение глава государства пояснил тем, что по правилам следующая матчевая встреча Европа — США должна пройти на американском континенте. Однако в том же 2021 году США будут принимать чемпионат мира по легкой атлетике. В этой связи проведение матчевой встречи в США невозможно, и состязание вновь пройдет в Европе.

Лукашенко предложил не искать другие варианты, а вновь провести встречу сильнейших легкоатлетов двух континентов в Минске. «Через два года Минск станет столицей США. Но не подумайте, что мы хотим присоединить Америку», — сказал президент Беларуси

Он высказал уверенность, что Дональд Трамп, который к тому времени переизберется на президентский пост, поддержит его инициативу.

На церемонии открытия соревнования Лукашенко присутствует со своими сыновьями Виктором и Николаем.