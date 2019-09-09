Литва намерена пригласить представителей Беларуси на перезахоронение останков повстанцев 1863—1864 годов

В Литве сейчас рассматривается вопрос приглашения представителей Беларуси на церемонию перезахоронения останков участников восстания 1863—1864 годов, которая должна пройти в ноябре на вильнюсском кладбище Расу. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью балтийскому информационному агентству BNS , полная версия которого опубликована 9 сентября.

Гора Гедиминаса в Вильнюсе. Фото: provilnus.ru

Интервьюер спросил у литовского президента, при каких обстоятельствах он будет готов посетить Беларусь или пригласить Александра Лукашенко в Вильнюс. На это Науседа ответил: «Это может произойти при любых обстоятельствах». По его словам, такой визит может состояться, например, по случаю перезахоронения останков повстанцев 1863—1864 годов, которое произойдет, «вероятно, во второй половине ноября».

«В настоящее время мы рассматриваем вопрос о приглашении белорусских представителей — не обязательно, чтобы это приглашение было конкретно для кого-то. Я лично отправил такое приглашение президенту Польши господину Дуде, и я понимаю, что он приветствует это приглашение. Учитывая, что некоторые из командиров повстанцев родились в Украине, мы также можем пригласить украинских политических лидеров, воспользоваться этим обстоятельством», — отметил президент Литвы.

Науседа констатировал парадоксальную ситуацию в отношениях Вильнюса и Минска, когда, с одной стороны, у Литвы есть экономические и логистические связи с Беларусью, в Беларуси много литовских инвестиций, белорусы часто ездят в Вильнюс и другие литовские города, а, с другой стороны, «когда дело доходит до политического диалога, все смотрят друг на друга и думают, как избежать какого-либо контакта, как от него отвернуться». «Это просто замороженные отношения с Беларусью. Я не думаю, что для нас это лучше», — заявил глава литовского государства.

5 августа вице-канцлер правительства Литвы Дейвидас Матулёнис заявил информагентству BNS, что президент страны Гитанас Науседа уже передал приглашение на церемонию перезахоронения останков участников восстания 1863—1864 годов своему польскому коллеге Анджею Дуде, а также пригласил «правительственную делегацию Беларуси». Когда это произошло и кому конкретно было передано приглашение, он не уточнил. В тот же день в пресс-службе Совета министров БелаПАН сообщили, что правительство Беларуси не получало от литовской стороны приглашения на эту церемонию.

Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз на брифинге 29 августа в Минске сообщил, что белорусская сторона не получала официальных приглашений на упомянутую церемонию.

Четыре могилы с останками 20 повстанцев были найдены на горе Гедимина в центре Вильнюса осенью 2017 года. Точно известно, что в одной из них были останки Зыгмунта Сераковского. Это доказывает его обручальный перстень, найденный в захоронении. Ученые Вильнюсского университета также сообщили о получении косвенных подтверждений того, что на горе Гедимина найдены и останки руководителя легендарного восстания Кастуся Калиновского, но для доказательства гипотезы нужны генетические исследования.

Ранее литовские СМИ сообщали, что надписи на могилах будут сделаны на польском и литовском языках. Это вызвало негативную реакцию в Минске. Представители белорусской общественности обратились к правительству Литвы с просьбой сделать на памятниках участникам восстания в Польше и Беларуси 1863—1864 годов надписи в том числе по-белорусски.

В середине апреля литовский министр культуры Миндаугас Кветкаускас сообщил журналистам в Вильнюсе, что Литва планирует пригласить на церемонию перезахоронения останков руководство Беларуси, Польши и Украины. «Осенью планируется организовать церемонию перезахоронения, — заявил чиновник. — Будет предложен формат на самом высоком уровне с участием первых лиц Беларуси, Польши и Литвы — об этом говорилось в ходе заседания литовской правительственной комиссии». «Также было решено, что имена всех повстанцев будут написаны на трех языках — литовском, польском и белорусском, чтобы подчеркнуть важность этого восстания для этих стран и этих наций», — добавил Кветкаускас.