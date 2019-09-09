Белорусский репер Серега объявил о желании получить гражданство Украины
Белорусский рэпер Серега (Сергей Пархоменко) в эфире популярного украинского шоу «Танцы со звездами» заявил, что хочет получить гражданство Украины.
«Я недавно принял решение получить украинский паспорт. Украина для меня — это свобода. Я хочу быть здесь, среди этих людей. Это моя земля. Мне здесь хорошо».
Как сообщает
Сейчас Пархоменко имеет бессрочный вид на жительство Украины.
Музыкант известен такими композициями, как «Черный бумер», «Возле дома твоего» и «Король ринга».
Как сообщал УНИАН, в минувшее воскресенье Серега покинул шоу «Танцы со звездами».