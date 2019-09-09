Белорусский репер Серега объявил о желании получить гражданство Украины

Белорусский рэпер Серега (Сергей Пархоменко) в эфире популярного украинского шоу «Танцы со звездами» заявил, что хочет получить гражданство Украины.

Серега выступает на шоу «Танцы со звездами». Фото: instagram.com/tanci1plus1

«Я недавно принял решение получить украинский паспорт. Украина для меня — это свобода. Я хочу быть здесь, среди этих людей. Это моя земля. Мне здесь хорошо».

Как сообщает УНИАН , музыкант добавил, что в Украине он встретил женщину, которая родила ему двоих детей. Кроме того, тут живет его дядя, с которым артист хотел бы наладить отношения.

Сейчас Пархоменко имеет бессрочный вид на жительство Украины.

Музыкант известен такими композициями, как «Черный бумер», «Возле дома твоего» и «Король ринга».

Как сообщал УНИАН, в минувшее воскресенье Серега покинул шоу «Танцы со звездами».