Белорусских спортсменов, перешедших в другие сборные, обяжут возместить расходы на подготовку

Белорусские спортсмены в случае выступления за национальные и сборные команды иностранных государств будут обязаны компенсировать расходы на их подготовку.

Такая норма вводится указом президента № 328 о 9 сентября 2019 года «О национальных и сборных командах Республики Беларусь по видам спорта».

Компенсация расходов будет истребована со спортсмена также в случае систематического нарушения обязанностей по участию в спортивных соревнованиях.

Указом также вводится обязанность нанимателей членов национальных и сборных команд освобождать их от работы с сохранением заработной платы на период вызова на спортивные мероприятия.

РНПЦ спорта наделен полномочиями по централизованному приобретению лекарственных средств, лечебного питания и медицинских изделий для спортсменов национальных и сборных команд.