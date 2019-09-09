Главный толстяк российского кино Александр Семчев сбросил целых сто кило

Известный российский актер Александр Семчев, который известен своими ролями «толстяков» в фильмах, резко сменил внешний вид — он похудел с 200 до 100 кг.

Артист рассказал, что теперь нужно думать над другой проблемой – обвисшая кожа. И вероятнее всего, за помощью придется обратиться к хирургам, сообщает bloknot.ru

«Вообще-то лишняя кожа иссекается. К тому же она имеет способность к регенерации. Это вопрос времени, хотя и со временем она не натянется, как на барабан. У меня предстоит консультация на эту тему. Но прежде, чем на что-то решиться, я должен все взвесить», - поделился Семчев.

Фото: bloknot.ru

Как похудел актер? Он говорит, что не сидел на диетах. Только здоровая еда и физические нагрузки. Раньше Александр Семчев ел много жирной пищи, а теперь у него в рационе – овощи, рыба, морепродукты. Никаких углеводов, иногда может позволить себе ложку гречки. От сладкого актер отказался полностью. Он установил специальное приложение и купил кухонные весы, с помощью чего следит за КБЖУ. Не забывает Семчев и о физической нагрузке.

«Качать потихоньку пресс никто не запрещал. На начальном этапе достаточно килограммовых гантелек. Вместо бега — ходьба, надо суставы беречь. Упражнения с фитнес-резинкой дают хороший результат», — рассказал артист.