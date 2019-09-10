Обновлены температурные максимумы, кое-где побит рекорд 75-летней давности

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В 17 городах всех областей, за исключением Брестской, 9 сентября были установлены новые температурные рекорды дня, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативной карты температур и архива Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by.

Фото pixabay.com

В Могилеве воздух прогрелся до +28,3 градуса (было 26,5 в 2005 году), в Гомеле — до 28,8 (28 в 1999-м).

Больше всего рекордов установлено в Витебской и Могилевской областях (девять городов). В Сенно было 27,4 градуса (26,7 в 2005 году), в Езерище — 26,9 (26,3 в 2005-м), Орше — также 26,9 (26,5 в 2005-м), Верхнедвинске — 26,8 (26 в 1972-м), Горках — 27,7 (25,7 в 1972-м), Костюковичах — 27,5 (26,6 в 2005-м), Кличеве — также 27,5 (26,9 в 1999-м), Мстиславле — 27 (24,6 в 2018-м), Славгороде — 26,6 (26 в 1999-м).

Обновились максимумы в трех райцентрах Гомельской области: Брагине — 29,2 (27,5 в 1999-м), Мозыре — 29,1 (28,8 в 1994-м) и Жлобине — 28,5 (28,1 в 1999-м). В Минской области населенных пунктов с рекордами было два: Марьина Горка и Слуцк. При этом в первом городе побит рекорд 75-летней давности (27,9 против 27,7 в 1944 году). В Слуцке воздух прогрелся до 27,6 градуса (27,1 в 1994 году). В Ошмянах (Гродненская область) зафиксировано 26,6 градуса выше нуля (26,5 в 2005-м).

Повторены максимумы дня в Лиде Гродненской области (27,8 в 2005 году) и Лепеле Витебской (26,6 тогда же).

Теплее всего 9 сентября было в Василевичах (Гомельская область) — 29,8. Однако абсолютный максимум дня для всей территории страны, который принадлежит этому же городу, устоял (31,8 в 1944 году).

До этого рекорды фиксировались 2 и 3 сентября.

Как ранее сообщал БелаПАН, первая треть ушедшего лета была аномально жаркой, новые температурные максимумы фиксировались 18 дней июня (с 4-го по 17-е, 20-го, 21-го, 26-го и 30-го) и 1 июля. Середина лета оказалась самой холодной за последние 20 лет. Температурные антирекорды ночи обновлялись 4, 5 и 13—16 июля, а также 3—6 августа. Вторая половина августа была теплой, 21 августа на одной из метеостанций (Пинск) был обновлен рекорд дня.

В ближайшие дни очень теплая для этой поры погода сохранится.
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Тэги: погода Город: Марьина Горка

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