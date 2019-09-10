На пожаре в Орше погиб мужчина

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Одной из приоритетных версий возникновения пожара, в результате которого погиб мужчина в Орше, специалисты рассматривают неосторожность при курении.


В Витебске пенсионеры сами спаслись из горящего дома

Трагедия произошла накануне в полдень в частном доме на 1-м Заречном переулке.

По информации спасателей, когда расчеты МЧС прибыли к месту вызова, дом уже полыхал.

Хозяйка жилища — 84-летняя пенсионерка — самостоятельно смогла выйти из горящего дома, а вот ее сын (58 лет) спастись не смог. Его тело нашли спасатели под обломками.

Огнем в доме уничтожены кровля, потолочное перекрытие, имущество, повреждены стены. Дом для дальнейшего проживания не пригоден, пенсионерка будет проживать у родственников в Орше.
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Тэги: пожар гибель на пожаре Город: Орша

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