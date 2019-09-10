Назначен новый глава правления ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)»

Новым председателем правления ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» назначен Сергей Суслопаров.

Как сообщает пресс-служба банка, решение о его назначении было принято на заседании совета директоров «Банка ВТБ (Беларусь)», которое состоялось 2 сентября.

С июня 2019 года Суслопаров работал заместителем председателя правления — исполняющим обязанности председателя правления «Банка ВТБ (Беларусь)».

Сергей Суслопаров родился в 1983 году. В 2005 году окончил Пермский государственный университет по специальности «менеджмент организации», а в 2016 году — London Business School (LBS).

Банковскую карьеру начал в 2005 году с должности клиентского менеджера в Западно-Уральском банке «Сбербанка России». В 2008 году назначен начальником отдела клиентских менеджеров, в 2012 году — заместителем управляющего удмуртским отделением «Западно-Уральского банка» филиала ОАО «Сбербанк России».

С 2014 года — управляющий отделением «Сбербанка» в Республике Коми. В 2016 году назначен заместителем председателя правления по корпоративному бизнесу ОАО «БПС-Сбербанк».