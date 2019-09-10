Назначен новый глава правления ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)»

/ Экономика
Просмотров: 304

Новым председателем правления ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» назначен Сергей Суслопаров.

Как сообщает пресс-служба банка, решение о его назначении было принято на заседании совета директоров «Банка ВТБ (Беларусь)», которое состоялось 2 сентября.

С июня 2019 года Суслопаров работал заместителем председателя правления — исполняющим обязанности председателя правления «Банка ВТБ (Беларусь)».

Сергей Суслопаров родился в 1983 году. В 2005 году окончил Пермский государственный университет по специальности «менеджмент организации», а в 2016 году — London Business School (LBS).

Банковскую карьеру начал в 2005 году с должности клиентского менеджера в Западно-Уральском банке «Сбербанка России». В 2008 году назначен начальником отдела клиентских менеджеров, в 2012 году — заместителем управляющего удмуртским отделением «Западно-Уральского банка» филиала ОАО «Сбербанк России».

С 2014 года — управляющий отделением «Сбербанка» в Республике Коми. В 2016 году назначен заместителем председателя правления по корпоративному бизнесу ОАО «БПС-Сбербанк».
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: банки Банк ВТБ Персона: Сергей Суслопаров

Другие материалы на эту тему:

Почему удвоились плохие долги в банках

Почему удвоились плохие долги в банках

Банки будут сокращать персонал. Что делать людям?

Банки будут сокращать персонал. Что делать людям?

КГК предложил увеличить бюджет ФСЗН за счет «жирных котов»

КГК предложил увеличить бюджет ФСЗН за счет «жирных котов»

Белорусов ожидает новый бум потребительского кредитования

Белорусов ожидает новый бум потребительского кредитования