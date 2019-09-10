Беларусь переходит на бумажную и стеклянную упаковку

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Для Беларуси приоритетно перейти от использования пластика в пищевой промышленности к картонной упаковке и стеклянной таре, заявил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев в интервью правительственной газете «Рэспубліка». Текст интервью опубликован 10 сентября.

«Мы должны комплексно отработать и принимать меры по уходу от пластика, это основная проблема, — сказал Кухарев. — Он пока используется в огромном количестве, и большая часть его не подлежит вторичной переработке. Кроме того, пластик столетиями не разлагается. Он приносит самый большой вред. Поэтому во исполнение поручения главы государства мы разработали комплекс мер по постепенному переходу от пластика на стекло и картонную упаковку».


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Вице-премьер считает оправданным уход от использования пластиковой упаковки в пользу ее картонных и стеклянных аналогов, поскольку в стране «хорошо развита стекольная отрасль, которая обеспечивает потребности в стекле любых форм», а после «модернизации деревообрабатывающей промышленности» можно выпускать «неограниченное количество картонной упаковки».

 «Здесь большой спектр работы, и мы ставим себе задачу, чтобы в ближайшие два-три года максимально развить производство бумажной упаковки и стеклянной тары, в том числе с привлечением инвестиций. Отрабатываем различные экономические стимулы, в том числе льготное кредитование», — отметил он.

Вместе с тем, по словам Кухарева, в Беларуси изымается для переработки около 90% бумаги и стекла. Он объяснил это тем, что «сработали меры экономического стимулирования».
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Тэги: упаковка экология

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