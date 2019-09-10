Брестский суд не удовлетворил жалобу движения «За Свободу» на невключение активистов в избиркомы

9 сентября Брестский областной суд отказал в удовлетворении жалобы движения «За Свободу» на невключение его активистов в избиркомы Брестской области по выборам депутатов Палаты представителей, сообщил брестский правозащитник Роман Кисляк.

Роман Кисляк

Организация выдвигала одного представителя в областную избирательную комиссию и по одному — в избирательные комиссии всех 16 округов. 15 активистам (из 17 выдвинутых) было отказано во включении в составы избирательных комиссий, сообщает БелаПАН .

В жалобе, направленной в Брестский областной суд, отмечалось, что выдвиженцы организации владеют необходимыми знаниями и опытом для работы в избиркомах. Также в жалобе было подчеркнуто, что заседание по формированию избиркомов носило формальный характер и сводилось к голосованию за вынесение заранее подготовленного решения.

Объединение просило признать решение президиума Брестского областного совета депутатов и облисполкома по формированию областной и окружных избирательных комиссий незаконным и обязать эти структуры принять новое — с включением в избиркомы всех выдвиженцев «За Свободу».

Роман Кисляк отметил, что суд не увидел нарушений при создании комиссий. Однако, по его словам, избиркомы должны формироваться из представителей всего политического и общественного спектра Беларуси. При включении в состав комиссий преимущественно представителей власти и лояльных к ней организаций, создаются условия для фальсификаций в пользу тех, кто контролирует эти комиссии, считает правозащитник.

«Выборы не могут считаться подлинными при таком однобоком их формировании», — резюмировал Роман Кисляк.