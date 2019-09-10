Лукашенко подарил Патрушеву секретное досье о его службе на территории БССР

Александр Лукашенко встретился с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым (его называют чуть ли не самым влиятельным человеком в окружении Владимира Путина).

Фото пресс-службы президента

Глава государства предложил собеседнику обсудить вопросы, которые «очень важны для дальнейшей нашей работы в белорусско-российских отношениях».

Лукашенко напомнил, что стороны пытаются «выйти на то, на что можем на данном этапе».

Он также заметил, что вместе с Путиным «четко ответили на все вопросы и поставили задачи правительствам, в каком направлении нам здесь предстоит двигаться».

По мнению Лукашенко, в визите Патрушева в Минск «нет никакой чрезвычайщины».

«Чрезвычайщины быть не может, потому что, несмотря на ряд вопросов, даже чувствительных, дай бог, чтобы другие государства имели друг с другом такие отношения, которые имеют сегодня Беларусь и Россия», — заявил президент.

Лукашенко преподнес Патрушеву памятный подарок, связанный с его службой на территории Беларуси во времена СССР.

«Я решил вам подарить ваше досье о вашей службе и работе в Беларуси в свое время. Я понимаю, что вы цените те годы. Адреса, пароли, явки — все здесь. Но удивительно: косяков никаких не замечено в те годы, поэтому и стали большим человеком. Думаю, вам приятно будет вспомнить те годы», — отметил он.

В 1974-1975 годах Николай Патрушев был слушателем высших курсов КГБ в Минске.