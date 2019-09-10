В День города Ботанический сад приглашает на специальную музыкальную программу

/ Культура
Просмотров: 109

Центральный ботанический сад и фестиваль национальных культур National Nights ко Дню города подготовили специальную праздничную программу «Волшебный сад».

14 и 15 сентября в Ботаническом саду гостей праздника ждут Национальный академический драматический театр имени Горького с комедией дель арте «Viva Commedia!», симфонический MuzzicDom Orchestra с «Богическим концертом» и флешмобом «Дирижирование оркестром», пластический театр «Инжест» с площадным спектаклем-фейерверком «Золотой Век», трио Кирилл Кедук (фортепиано), Михаил Радунский (виолончель), Павел Батян (скрипка) и многое другое.

Для детей предусмотрена отдельная развлекательная программа — представления и творческие активности от бэби-театра «Бусы», Семейного инклюзив-театра «i», творческой мастерской «Единорог» и другие.

На фуд-корте будут представлены блюда, символизирующее кулинарное мастерство разных стран.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: День города Ботанический сад Персона: Кирилл Кедук Михаил Радунский Павел Батян Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Лопата, ножовка и утюг. Как в Ботаническом саду делают ледовые скульптуры

Лопата, ножовка и утюг. Как в Ботаническом саду делают ледовые скульптуры

«На лабутенах…» В Минске девушки устроили бега на каблуках

«На лабутенах…» В Минске девушки устроили бега на каблуках

Лукашенко, девочки, оружие. Фоторепортаж с Дня города

Лукашенко, девочки, оружие. Фоторепортаж с Дня города

Лукашенко вновь победил. Праздник Минска подарил президенту новую награду

Лукашенко вновь победил. Праздник Минска подарил президенту новую награду