В День города Ботанический сад приглашает на специальную музыкальную программу

Центральный ботанический сад и фестиваль национальных культур National Nights ко Дню города подготовили специальную праздничную программу «Волшебный сад» .

14 и 15 сентября в Ботаническом саду гостей праздника ждут Национальный академический драматический театр имени Горького с комедией дель арте «Viva Commedia!», симфонический MuzzicDom Orchestra с «Богическим концертом» и флешмобом «Дирижирование оркестром», пластический театр «Инжест» с площадным спектаклем-фейерверком «Золотой Век», трио Кирилл Кедук (фортепиано), Михаил Радунский (виолончель), Павел Батян (скрипка) и многое другое.

Для детей предусмотрена отдельная развлекательная программа — представления и творческие активности от бэби-театра «Бусы», Семейного инклюзив-театра «i», творческой мастерской «Единорог» и другие.

На фуд-корте будут представлены блюда, символизирующее кулинарное мастерство разных стран.