Михаил Захаров оставил пост главного тренера хоккейной команды «Юность»

Федерация хоккея Беларуси подпишет с Михаилом Захаровым двухгодичный контракт, не подразумевающий возможность совмещения постов главного тренера в национальной сборной и клубе, сообщает 10 сентября портал hockey.by .

Михаил Захаров. Фото: hockey.by

Как отметил исполняющий обязанности председателя столичного клуба Алексей Торбин, Захаров покинул пост наставника «Юности» и сосредоточится на работе в сборной Беларуси.

«Михаил Михайлович внес огромный вклад в развитие клуба, все победы «Юности» связаны с его именем, — сказал Торбин. — Однако сейчас мы оказались в ситуации, когда необходимо было принять такое решение во благо национальной сборной, чтобы сохранить объективность и беспристрастность».

Новый главный тренер столичной команды будет объявлен завтра, основной кандидат на эту должность — белорусский специалист Александр Макрицкий.

С 1998 года Михаил Захаров был практически бессменным главным тренером клуба. Исключением стал сезон-1999/2000, когда специалист возглавлял ХК «Минск». Все наиболее заметные успехи «красно-синих» (8 титулов чемпиона Беларуси, 6 Кубков Беларуси, 3 Континентальных кубка) были завоеваны минчанами под руководством Захарова.

Ближайший кэмп национальной сборной Беларуси откроется в ноябре. После краткосрочного сбора на льду «Минск-Арены» команда отправится на «Турнир четырех наций» в Латвию, который пройдет с 7 по 10 ноября. Соперниками белорусской сборной, помимо хозяев, станут французы и словенцы.