Румас: от качества переписи населения зависит планирование белорусской экономики

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От качества проведения переписи населения зависит правильность и достоверность полученных результатов, а это — планирование белорусской экономики на ближайшие 10 лет, заявил 10 сентября на заседании президиума Совета министров премьер-министр Сергей Румас.

Фото: minsknews.by

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу правительства, Румас напомнил, что с 4 по 30 октября в Беларуси пройдет важное для каждого жителя страны и общества в целом мероприятие — перепись населения.

«Полученные по результатам проведенных опросов сведения станут базисом для принятия решений в экономической и социальной жизни государства. На их основе правительство, органы местного самоуправления будут принимать решения по финансированию социальной сферы, укреплению обороноспособности и вложению государственных инвестиций», — подчеркнул Румас. Поэтому, добавил он, от того, насколько качественно будет проведено мероприятие, зависит в конечном итоге правильность и достоверность полученных результатов, а это — планирование белорусской экономики на ближайшие 10 лет.

Как отметил премьер-министр, подготовка к проведению переписи населения велась в стране на протяжении последних двух лет, активно работала временная республиканская комиссия по содействию переписи под руководством первого заместителя премьер-министра Александра Турчина. Поэтому сегодняшнее заседание президиума, по словам Сергея Румаса, это, по сути, «сверка часов».


Белорусы смогут дистанционно принять участие в переписи населения

Одной из важных особенностей предстоящей переписи населения станет возможность для граждан пройти опрос самостоятельно, посредством интернета, что значительно упростит работу временного персонала по переписи и одновременно позволит охватить большее число опрашиваемых лиц.

Как сообщал БелаПАН, в Белстате заявляют, что перепись населения 2019 года обойдется бюджету дешевле, чем предыдущая. В частности, доля бюджетных затрат на перепись снизится с 95% в 2009 году до 35% — в 2019-м, сообщила председатель Национального статистического комитета Инна Медведева 22 августа на пресс-конференции. По ее словам, «проведена активная работа со спонсорами и международными организациями».

Сюжет: Перепись населения 2019 года
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Тэги: перепись-2019 Персона: Сергей Румас Александр Турчин Инна Медведева

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