Румас: от качества переписи населения зависит планирование белорусской экономики

От качества проведения переписи населения зависит правильность и достоверность полученных результатов, а это — планирование белорусской экономики на ближайшие 10 лет, заявил 10 сентября на заседании президиума Совета министров премьер-министр Сергей Румас.

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Как сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу правительства, Румас напомнил, что с 4 по 30 октября в Беларуси пройдет важное для каждого жителя страны и общества в целом мероприятие — перепись населения.

«Полученные по результатам проведенных опросов сведения станут базисом для принятия решений в экономической и социальной жизни государства. На их основе правительство, органы местного самоуправления будут принимать решения по финансированию социальной сферы, укреплению обороноспособности и вложению государственных инвестиций», — подчеркнул Румас. Поэтому, добавил он, от того, насколько качественно будет проведено мероприятие, зависит в конечном итоге правильность и достоверность полученных результатов, а это — планирование белорусской экономики на ближайшие 10 лет.

Как отметил премьер-министр, подготовка к проведению переписи населения велась в стране на протяжении последних двух лет, активно работала временная республиканская комиссия по содействию переписи под руководством первого заместителя премьер-министра Александра Турчина. Поэтому сегодняшнее заседание президиума, по словам Сергея Румаса, это, по сути, «сверка часов».

Одной из важных особенностей предстоящей переписи населения станет возможность для граждан пройти опрос самостоятельно, посредством интернета, что значительно упростит работу временного персонала по переписи и одновременно позволит охватить большее число опрашиваемых лиц.

Как сообщал БелаПАН, в Белстате заявляют, что перепись населения 2019 года обойдется бюджету дешевле, чем предыдущая. В частности, доля бюджетных затрат на перепись снизится с 95% в 2009 году до 35% — в 2019-м, сообщила председатель Национального статистического комитета Инна Медведева 22 августа на пресс-конференции. По ее словам, «проведена активная работа со спонсорами и международными организациями».