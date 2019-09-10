«И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть». В центре Ижевска ученый сжег себя в защиту родного языка

В столице Удмуртской Республики совершил самосожжение заслуженный деятель науки, бывший глава Института человека при Удмуртском государственном университете, кандидат философских наук Альберт Разин. Ранее он обращался к депутатам Госсовета с призывом сохранить удмуртский этнос.

Альберт Разин. Фото: myudm.ru

Как сообщает портал udm-info.ru , перед началом очередной сессии ученый, активист удмуртского движения Альберт Разин поджег себя у здания Госсовета в Ижевске. Прохожие попытались потушить пламя, но сбить его удалось только приехавшему пожарному расчету. По данным очевидцев, Разин был еще жив, дышал. Он был увезен на автомобиле скорой помощи в реанимацию.

Главный следователь региона сообщил, что по предварительной информации, активист находится в крайне тяжелом состоянии, свои действия он мотивировал необходимостью защиты удмуртского народа. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Удмуртии Георгий Щербаков заявил, что ожогами поражено почти 100% тела. Позже было сообщено, что ученый скончался.

По словам соратника Альберта Разина Петра, который также находился этим утром у Госсовета, мужчина раздавал депутатам документы, в которых он призывал защитить удмуртский этнос и язык. Петр отмечает, что не был информирован о том, что Разин хочет себя поджечь.

«Он плакаты поставил, устал, и минут 10-15 прошло. Я повернулся, и тут все уже горит. Вынесли огнетушитель один — не работает, второй минут через пять только, а там уже бесполезно, горит весь», — рассказал Следственному комитету очевидец случившегося.

Рядом с Разиным лежали обгоревшие транспаранты со словами поэта Расула Гамзатова: «И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть».

Альберт Разин был одним из тех ученых, которые 14 июня прошлого года обратились с открытым письмом к председателю Госсовета Удмуртии Алексею Прасолову и депутатам с требованием не поддерживать законопроект об изучении нерусских языков в школах, направленный для оценки из Государственной Думы РФ. Ученые заявили, что отказ от обязательного изучения языков в школах преследует цель подрыва его сохранения и ограничения его использования:

«Это прямой путь к исчезновению родного языка, снижению этнического самосознания и ликвидации этнокультуры. Появление этого законопроекта свидетельствует о негативных симптомах в национальной политике нашего государства, о возрождении имперского менталитета».

Сессия Госсовета Удмуртии, которая должна была состояться сегодня, перенесена.