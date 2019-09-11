Беларусь оказалась в области повышенного атмосферного давления
Сегодня погоду на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе (днем в северных районах скажется влияние малоактивного атмосферного фронта).
Ожидается теплая погода. Особых осадков не прогнозируется. Ветер южный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха +21°С..+27°С.
В столице вероятность дождя составляет всего 5-10%. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:
- утром +15..+17°С;
- днем +22..+24°С;
- вечером +17..+19°С.