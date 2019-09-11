Беларусь оказалась в области повышенного атмосферного давления

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Сегодня погоду на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе (днем в северных районах скажется влияние малоактивного атмосферного фронта).

Фото pixabay.com

Ожидается теплая погода. Особых осадков не прогнозируется. Ветер южный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха +21°С..+27°С.

В столице вероятность дождя составляет всего 5-10%. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:

  • утром +15..+17°С;
  • днем +22..+24°С;
  • вечером +17..+19°С.
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Тэги: погода

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