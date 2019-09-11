Правительство даст денег рыбхозам

/ Экономика
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Советом министром принято решение о выделении денег шести рыбоводным организациям.

Как сообщается, финансовая помощь будет оказана рыбхозам «Селец», «Волма», «Грицево», «Новинки», «Свислочь» и «Солы».

Субсидии направляются на уплату части процентов за пользование кредитами, выданными в 2019 году на условиях, определяемых банками, на срок до трех лет.

Согласно документу, субсидии предоставляются ежемесячно за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на прочие вопросы в области сельского хозяйства, в пределах объемов, утвержденных законом о республиканском бюджете на соответствующий год, в размере 50% ставки рефинансирования Национального банка, действующей (с учетом ее изменения) в соответствующем периоде начисления процентов.
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Тэги: рыбхозы Совмин

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