Правительство даст денег рыбхозам

Советом министром принято решение о выделении денег шести рыбоводным организациям.

Как сообщается, финансовая помощь будет оказана рыбхозам «Селец», «Волма», «Грицево», «Новинки», «Свислочь» и «Солы».

Субсидии направляются на уплату части процентов за пользование кредитами, выданными в 2019 году на условиях, определяемых банками, на срок до трех лет.

Согласно документу, субсидии предоставляются ежемесячно за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на прочие вопросы в области сельского хозяйства, в пределах объемов, утвержденных законом о республиканском бюджете на соответствующий год, в размере 50% ставки рефинансирования Национального банка, действующей (с учетом ее изменения) в соответствующем периоде начисления процентов.