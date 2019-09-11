Пресс-секретарь Лукашенко рассказала, откуда в гараже президента Tesla

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Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт рассказала, откуда в гараже Александра Лукашенко Tesla.

Tesla / Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Она подтвердила DW, что самый известный электромобиль появился у главы государства «с завода».

Эйсмонт сообщила, что Лукашенко периодически гоняет на нем, а однажды даже «разобрал частично, чтобы посмотреть, как он работает; как батарея к днищу крепится, ну и так далее».

Общаясь второго сентября с учениками минской школы, которую он открыл, глава государства заявил, что электрокар ему подарил сам Илон Маск: «У меня есть электрическая машина Tesla, я иногда ее тестирую. Маск подарил».

Позже бизнесмен опроверг это сообщение, заявив, что ничего Лукашенко не дарил.
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Тэги: электрокар электромобиль Персона: Александр Лукашенко Наталья Эйсмонт Илон Маск

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