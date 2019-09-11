Пресс-секретарь Лукашенко рассказала, откуда в гараже президента Tesla
Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт рассказала, откуда в гараже Александра Лукашенко Tesla.
Она подтвердила
Эйсмонт сообщила, что Лукашенко периодически гоняет на нем, а однажды даже «разобрал частично, чтобы посмотреть, как он работает; как батарея к днищу крепится, ну и так далее».
Общаясь второго сентября с учениками минской школы, которую он открыл, глава государства заявил, что электрокар ему подарил сам Илон Маск: «У меня есть электрическая машина Tesla, я иногда ее тестирую. Маск подарил».
Позже бизнесмен опроверг это сообщение, заявив, что ничего Лукашенко не дарил.