Белорусам станет проще найти работу

У граждан Беларуси появится возможность проще найти работу, причем не только у себя на родине.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Как отмечается, Совет Евразийской экономической комиссии одобрил проект «Унифицированная система поиска «Работа без границ», который будет запущен в государствах-членах ЕАЭС (в него входят: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия).

Как сообщила БелаПАН пресс-служба ЕЭК, основная идея проекта — создать систему поиска, которая позволит любому гражданину или работодателю осуществить поиск вакансий или резюме по всем странам Евразийского союза.

Проект планируется осуществить до конца 2020 года. Для его реализации будут задействованы существующие национальные площадки пяти стран ЕАЭС.

«Создаваемая поисковая система позволит получить доступ к информации о свободных рабочих местах и соискателях вакансий, которая содержится в информационных системах государств-членов в сфере трудоустройства и занятости», — пояснили в ЕЭК.

В результате пользователям системы — соискателям вакансий и работодателям — будет предоставлена возможность выбора одной или нескольких стран союза, на территории которых необходимо провести поиск работы или подбор персонала, сформировать универсальный поисковый запрос к национальным информационным системам, получить доступ к информации по вакансиям и резюме, а также возможность интерактивного взаимодействия.

Таким образом, как ожидается, проект будет способствовать формированию общего рынка труда, ускорению процессов свободного передвижения рабочей силы и обеспечению мобильности трудовых ресурсов.

Планируется, что по итогам одного календарного года работы системы количество обращений к ней составит не менее 1 млн, количество откликов по вакансиям и приглашений от работодателей — не менее 100 тыс. и не менее 10 тыс. соответственно.