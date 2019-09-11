На пожаре в Червенском районе погибла женщина

Сегодня поздно ночью на пожаре в Червенском районе произошла трагедия.

По информации спасателей, в агрогородке Ляды огонь унес жизнь местной жительницы.

Всего по данным МЧС, за минувшие дежурные сутки на территории страны произошли 22 пожара (с начала года — 4357).

Также, отметили в ведомстве, на пожарах погибли еще два человека: в деревне Романовка (Мозырский район) погибла 67-летняя женщина, а в агрогородке Буховичи (Кобринский район) — 91-летняя пенсионерка.