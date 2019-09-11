В Минске пройдет концерт памяти известного музыкального критика Витовта Мартыненко

Белорусские музыканты почтят память известного критика, писателя и поэта Витовта Мартыненко, которому 29 сентября исполнилось бы 60 лет.

В этот день Кася Камоцкая, Александр Помидоров, Алесь Лютыч, Игорь Варашкевич, Олег Хоменко, Андрей Плесанов, Алесь Камоцкий и другие герои книг автора выступят с акустическим концертом во Дворце культуры имени Шарко (Минск, ул. Уральская, 3).

«Для меня Витовт Мартыненко — не просто друг, наставник, но и человек, который был причастен к появлению белорусского рока. Этот человек вместе с Анатолием Мельгуем в 80-х годах делал настоящую музыкальную революцию, основывая первые белорусские рок-клубы и фестивали, — рассказывает организатор концерта Виталий Супранович. — Неизвестно, как бы сегодня выглядела наша музыка, если бы не было Витовта. Но он был, и мы имеем выдающихся белорусских артистов, аншлаговые концерты и белорусов, которые знают и слушают своё. Витовта Мартыненко нет с нами уже три года. Всё время мы думали, как почтить его память, и вот, решили это сделать к юбилею. В этом году Витовту исполнилось бы 60 лет».

К концерту будет издан сборник песен, написанных на стихи Мартыненко или переведенных им.

Витовт Мартыненко — журналист, писатель, поэт, музыкальный критик. Окончил факультет журналистики БГУ, работал в «Чырвонай змене», на белорусском телевидении и радио «Свобода», организовал и проводил первый белорусский музыкальный хит-парад. В 1985 году вместе с Анатолием Мельгуем создал первый в Беларуси рок-клуб «Немига». Участвовал в организации фестивалей «Тры колеры», «Басовище».

Писал прозу, стихи и тексты для белорусских и украинских групп. Автор музыковедческих книг «Праз рок-прызму», «222 альбомы беларускага рока і не толькі», «Rock on-line», а также многочисленных публикаций на темы национальной музыки, литературы, общественно-политической жизни.

В 2016 году с осложнениями диабета попал в больницу, умер 17 апреля 2016 года.