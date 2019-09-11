Выставка северокорейских почтовых марок пройдет в Минске

С 17 по 30 сентября в художественной галерее «Университет культуры» пройдет выставка из собраний Музея корейских почтовых марок, организованная при поддержке посольства КНДР в Беларуси.

Коллекция из Музея корейских почтовых марок позволит увидеть все разнообразие марок, выпущенных в КНДР в течение 70 последних лет: городские пейзажи, грибы, флора и фауна, известные люди, спорт (футбол, гимнастика, тяжелая атлетика, вольная борьба) и т.д.

Первые почтовые марки «Мугунхва» (цветок гибискуса) и «Скалы Самсон» были выпущены в 1946 году в честь начала работы почтового хозяйства в Северной Корее.

На рисунках в основном преобладает патриотическая тематика, многие из них посвящены Ким Ир Сену. Также есть марки, посвященные национальным традициям и обычаям корейцев.

В 1965 году КНДР была включена в список членов Международной федерации филателистов (FIP), а в 1970-х начался выпуск марок на международные темы с надписями на английском языке для филателистов-коллекционеров.

Вход на выставку свободный. Галерея «Университет культуры» находится во Дворце Республики на Октябрьской площади.