Беларусь очень быстро стареет: скоро пожилые будут составлять треть населения страны

Через шесть лет пожилые люди могут составить почти треть населения Беларуси, сообщила 11 сентября на пресс-конференции в Минске замглавы парламентской комиссии по труду и соцвопросам Людмила Кананович.

Фото pixabay.com

На начало 2019 года доля населения в возрасте 60 лет и старше составляла в стране порядка 22%, отметила депутат, а к 2025 году может вырасти до 28%.

По словам Кананович, по классификации Всемирного банка, Беларусь является интенсивно стареющей страной.

«Поэтому тема социализации пожилых граждан сегодня очень важна, — отметила она. — Это задача и законодательных, и исполнительных органов, гражданского общества. Нужно интегрировать все усилия, определить механизм и ресурсы для того, чтобы мы вместе работали на одну цель — возможность использования потенциала пожилых граждан для развития нашего государства. А также для того, чтобы помочь им как можно дольше сохранить свою социальную функцию, быть равноправными членами общества и приносить пользу государству, как бы пафосно ни звучали эти фразы».

Сегодня в стране достаточно правовых инструментов, которые регулируют правоотношения в области социальной защиты и поддержки людей старшего возраста, продолжила депутат. Это законодательство в области здравоохранения, социального, пенсионное обеспечения, общественных объединений.

Под эгидой Министерства труда и соцзащиты уже начата разработка проекта национальной стратегии действий в интересах пожилых граждан, сообщила Кананович.

«Создана рабочая группа из 35 человек. Уже обсуждались вопросы, каким должен быть понятийный аппарат, какое должно быть взаимодействие, как и какие функции должны быть разведены без дублирования и пересечения. Проект должен поступить на обсуждение в октябре-ноябре текущего года. Надеюсь, к этому времени можно будет уже конкретно сказать, что удалось сделать по стратегии и каким образом она будет представлена», — сказала парламентарий.

Кроме того, отметила она, депутаты предлагали внедрить в учебные программы для молодежи курсы по планированию и реализации своего активного долголетия. «К активному долголетию мы должны начинать готовить нашу молодежь, чтобы она не вдруг пришла в этот возраст, а чтобы она в раннем возрасте понимала, к чему надо готовиться», — сказала Кананович.