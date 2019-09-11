Беларусь хочет помочь Ираку восстановить экономику и инфраструктуру

Беларусь готова участвовать в госпрограммах Ирака по восстановлению его экономики и инфраструктуры.

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Как заявил министр иностранных дел Владимир Макей на встрече с первым замглавы МИД Ирака Низаром аль-Хайраллой, наша страна может поставить Багдаду технику, оборудование и технологии.

Как сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства, в ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и ситуации на Ближнем Востоке. Макей подчеркнул приверженность белорусской стороны принципам международного права, а также важность продвижения мирных инициатив и политического диалога в целях стабилизации обстановки и установления мира в регионе.

Макей и аль-Хайралла обсудили состояние и перспективы белорусско-иракских отношений и высказались за «расширение взаимодействия по всем вопросам, представляющим взаимный интерес», особо отметив потенциал в развитии торгово-экономического сотрудничества.

Иракской стороной также отмечена заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве с Беларусью в сферах образования, медицины, туризма.

«Собеседники выразили общее мнение о том, что хороший импульс развитию экономических связей могла бы придать активизация взаимодействия между профильными государственными органами и представителями деловых кругов», — говорится в сообщении.

Макей и аль-Хайралла подтвердили намерение укреплять всесторонний диалог между Беларусью и Ираком.