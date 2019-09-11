Робота Федора больше не возьмут в космонавты

Антропоморфный робот-андроид Федор, на прошлой неделе вернувшийся с Международной космической станции (МКС), больше в космос не полетит. Ему на смену придет другой космической робот, проектирование которого уже началось, сообщает РБК со ссылкой на исполнительного директора НПО «Андроидная техника» Евгения Дудорова.

«Ему там больше нечего делать, миссию он свою выполнил», — сказал Дудоров о Федоре (Skybot F-850).

Инженеры предприятия уже разрабатывают нового робота, который сможет выходить в открытый космос. По словам Дудорова, Федор для этой цели не подходит, не поможет даже модернизация.

«Сейчас мы разрабатываем системы, которые должны соответствовать требованиям внекорабельной деятельности. Пока проектируем», — сказал Дудоров.

Если программа будет выполнена без каких-либо задержек, это будет первый в мире робот-космонавт, который сможет выходить в открытый космос, добавил он.

Федора запустили на околоземную орбиту на корабле «Союз МС-14» 22 августа. Спустя пять дней корабль со второй попытки причалил к МКС. Стыковка со станцией не получилась с первого раза из-за технических неполадок в стыковочном узле МКС. На станции робот выполнил серию работ с бортовыми инструментами под контролем космонавта Алексея Овчинина. 6 сентября «Союз МС-14» с Федором покинул станцию и на следующий день приземлился в казахстанской степи.