Робота Федора больше не возьмут в космонавты
Антропоморфный робот-андроид Федор, на прошлой неделе вернувшийся с Международной космической станции (МКС), больше в космос не полетит. Ему на смену придет другой космической робот, проектирование которого уже началось, сообщает
«Ему там больше нечего делать, миссию он свою выполнил», — сказал Дудоров о Федоре (Skybot F-850).
Инженеры предприятия уже разрабатывают нового робота, который сможет выходить в открытый космос. По словам Дудорова, Федор для этой цели не подходит, не поможет даже модернизация.
«Сейчас мы разрабатываем системы, которые должны соответствовать требованиям внекорабельной деятельности. Пока проектируем», — сказал Дудоров.
Если программа будет выполнена без каких-либо задержек, это будет первый в мире робот-космонавт, который сможет выходить в открытый космос, добавил он.
Федора запустили на околоземную орбиту на корабле «Союз МС-14» 22 августа. Спустя пять дней корабль со второй попытки причалил к МКС. Стыковка со станцией не получилась с первого раза из-за технических неполадок в стыковочном узле МКС. На станции робот выполнил серию работ с бортовыми инструментами под контролем космонавта Алексея Овчинина. 6 сентября «Союз МС-14» с Федором покинул станцию и на следующий день приземлился в казахстанской степи.