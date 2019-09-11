Робота Федора больше не возьмут в космонавты

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Антропоморфный робот-андроид Федор, на прошлой неделе вернувшийся с Международной космической станции (МКС), больше в космос не полетит. Ему на смену придет другой космической робот, проектирование которого уже началось, сообщает РБК со ссылкой на исполнительного директора НПО «Андроидная техника» Евгения Дудорова.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Антропоморфный робот @SkybotF850, причаливший 27 августа на корабле #СоюзМС14 к МКС, был размещен в модуле «Поиск» . Космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин и Александр Скворцов уже несколько дней работают с роботом в рамках эксперимента «Испытатель». ⠀ Цель космического эксперимента — исследование возможностей использования дистанционно-управляемого антропоморфного робота в перспективных пилотируемых транспортных кораблях нового поколения. . . The @SkybotF850 humanoid robot that docked to the ISS on August 27 in the #SoyuzMS14 spacecraft, was placed in the Poisk module. Roscosmos cosmonauts Alexey Ovchinin and Alexander Skvortsov are starting to work with the robot in the frame of the Test Operator experiment ("Ispytatel" — in Russian). ⠀ The space experiment is aimed to explore the opportunities to use the remote controlled humanoid robot in the new generation perspective crewed spacecraft. #роскосмос #roscosmos #roscosmosofficial #SkybotF850 #iss #мкс

Публикация от Роскосмос // Roscosmos (@roscosmosofficial)

 

«Ему там больше нечего делать, миссию он свою выполнил», — сказал Дудоров о Федоре (Skybot F-850).

Инженеры предприятия уже разрабатывают нового робота, который сможет выходить в открытый космос. По словам Дудорова, Федор для этой цели не подходит, не поможет даже модернизация.

«Сейчас мы разрабатываем системы, которые должны соответствовать требованиям внекорабельной деятельности. Пока проектируем», — сказал Дудоров.

Если программа будет выполнена без каких-либо задержек, это будет первый в мире робот-космонавт, который сможет выходить в открытый космос, добавил он.

Федора запустили на околоземную орбиту на корабле «Союз МС-14» 22 августа. Спустя пять дней корабль со второй попытки причалил к МКС. Стыковка со станцией не получилась с первого раза из-за технических неполадок в стыковочном узле МКС. На станции робот выполнил серию работ с бортовыми инструментами под контролем космонавта Алексея Овчинина. 6 сентября «Союз МС-14» с Федором покинул станцию и на следующий день приземлился в казахстанской степи.
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Тэги: космические полеты робот Федор Персона: Евгений Дудоров