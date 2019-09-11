Ударила ухватом и подожгла дом. Подозреваемая в жестоком убийстве пенсионерка задержана под Мозырем

В ночь на 11 сентября в оперативно-дежурную службу Мозырского РОВД позвонила неизвестная и сообщила, что убила человека.

Женщина путалась в словах, называла разные места в Мозырском районе, где произошло вероятное преступление, а потом и вовсе оборвала разговор. Сотрудники милиции приняли оперативные меры, чтобы установить личность и местонахождение звонившей.

Вскоре от жительницы деревни Романовка поступило сообщение, что к ней в дом стучит какая-то женщина, кричит, словом, ведет себя неадекватно. На место происшествия выбыли сотрудники ОВД.

Почти одновременно из этой же деревни поступил вызов по факту возгорания одного из частных домов. Работники МЧС выехали на пожар и потушили его. В почти сгоревшем доме спасатели обнаружили труп женщины. Связав два происшествия, правоохранители поняли, что звонок неизвестной об убийстве и пожар — составные части одного целого.

Вскоре сотрудники уголовного розыска нашли в деревне и задержали подозреваемую. Женщина вела себя взвинченно, что немудрено, так как была очень пьяна. Лишь утром она смогла внятно сообщить оперативникам свою версию произошедшего.

Предварительно установлено, что 62-летняя мозырянка вместе со своей 67-летней знакомой отдыхали на даче в деревне. После застолья со спиртным между женщинами возникла ссора. Более молодая дачница схватила железный ухват и несколько раз ударила приятельницу по голове. Позвонив в милицию, она подожгла тюль на окне и убежала из дома.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Эксперты-криминалисты и оперативники устанавливают обстоятельства произошедшего.