Следственный комитет РФ проверит версию о заморенной голодом Элине Быстрицкой

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Российские правоохранители начали доследственную проверку в связи с новыми данными об обстоятельствах смерти народной артистки СССР Элины Быстрицкой в апреле этого года. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по Москве.

Элину Быстрицкую считали самой красивой советской актрисой. Фото: kino-teatr.ru

Как передает Пятый канал, в полицию обратились близкие знакомые легендарной актрисы. По их словам, семья артистки намеренно ограничила круг ее общения, не допускала к Быстрицкой врачей, сменила сиделок.

Знакомые актрисы полагают, что театрального педагога могли целенаправленно довести до крайней степени истощения. Известно, что у Быстрицкой перед смертью обострились тяжелые хронические заболевания. Актриса скончалась в реанимации частной московской клиники, перед смертью она весила всего 38 килограммов.

Напомним, Быстрицкая скончалась 26 апреля на 92-м году жизни. Проститься с артисткой пришли несколько сотен человек: оказались заняты все места в партере и на всех ярусах Малого театра. У гроба с телом легендарной советской актрисы, который был установлен на сцене, стоял почетный военный караул.

Известность Быстрицкой в первую очередь принесла роль Аксиньи в экранизации романа Михаила Шолохова «Тихий Дон». Она сыграла и в фильмах «В мирные дни», «Неоконченная повесть», «Добровольцы», «Все остается людям».
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Тэги: актриса заморили голодом Персона: Элина Быстрицкая Город: Москва

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