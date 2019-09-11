В Одесской области пассажир сел в такси с боевой гранатой

В Лиманском районе Одесской области 11 сентября задержан 32-летний мужчина, севший в такси с боевой гранатой.

Как сообщили УНИАН в главном управлении Национальной полиции в Одесской области, полицейским поступило сообщение о пассажире такси, имеющем при себе взрывоопасный предмет.

Для проверки на место выехала следственно-оперативная группа и полицейские-взрывотехники.

«Автомобиль такси правоохранители остановили в селе Вапнярка. В ходе поверхностного осмотра у пассажира обнаружили гранату РГД-5, которую, по словам злоумышленника, он нашел на свалке», — сообщили в главке.

Изъятое направили на экспертизу.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Правонарушителю грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Фото: Национальная полиция Украины