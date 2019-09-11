Британские медики: миру угрожает очень агрессивный стрептококк

Причиной мощной вспышки скарлатины в Англии оказался новый штамм стрептококка А. Исследование показало, что он в девять раз агрессивней обычных штаммов.

С 2014 года в Великобритании отмечается беспрецедентный скачок заболеваемости скарлатиной, и теперь ученые получили ответ на вопрос о том, с чем это связано. Оказалось, что основным виновником вспышки является агрессивной штамм стрептококка А, сообщает medikforum.ru .

Исследователи из Имперского колледжа Лондона проанализировали штаммы бактерий, которые распространялись в Англии и Уэльсе с 2014 по 2016 годы. Был обнаружены штамм Streptococcus pyogenes, который производил в 9 раз более мощный токсин скарлатины.

Как полагают авторы исследования, именно этим объясняется тот факт, что только в Англии в 2014 году количество заболевших скарлатиной достигло 15 000 человек, что составило абсолютный максимум с 1960-х годов. С тех пор число пациентов постоянно росло. К примеру, в 2015 было зарегистрировано 17 000 случаев, а в 2016 — уже 19 000.

Хотя сама по себе скарлатина не является очень серьезной болезнью, она способна вызвать тяжелые осложнения, включая пневмонию, артриты, болезни сердца и легких. Бактерии стрептококка А обычно живут в носу и горле. Они распространяются по воздуху через мельчайшие капли, когда инфицированный человек чихает и кашляет.