Собянин пообещал москвичам общегородской бесплатный Wi-Fi

Единая городская сеть бесплатного Wi-Fi будет создана в Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин, сообщают «Новые Известия» .

Фото: travelyourway.com.ua

По словам мэра, городской Wi-Fi появился в Москве в сентябре 2013 года в парках и студенческих общежитиях, потом на центральных улицах.

«Сейчас столичная сеть Wi-Fi — одна из самых крупных в мире. Больше 18 тысяч точек доступа, в том числе в библиотеках и музеях. Теперь работаем над созданием единого Wi-Fi пространства», — написал Собянин на своей официальной странице в Twitter.

Мэр отметил, что уже выбрали оператора, который интегрирует разные сети, то есть все точки доступа, на единой цифровой платформе. Это позволит, перемещаясь по городу, подключиться к бесплатному интернету без повторной авторизации.

Кстати, в Минске бесплатная сеть Free Wi-Fi Minsk стала доступна еще с апреля 2018 года. Под одним названием были объединены более 115 общественных точек доступа, установленных компанией «Деловая сеть».