Область повышенного атмосферного давления окутала Беларусь
В четверг, 12 сентября, погоду на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе.
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Максимально воздух прогреется днем до +26°C.
В столице вероятность дождя очень мала (она составляет всего 5-10%). Ветер юго-западный умеренный. Столбик термометра покажет в течение суток:
- утром +14..+16°C;
- днем +22..+24°C;
- вечером +18..+20°C.