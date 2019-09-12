Область повышенного атмосферного давления окутала Беларусь

В четверг, 12 сентября, погоду на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе.

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По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Максимально воздух прогреется днем до +26°C.

В столице вероятность дождя очень мала (она составляет всего 5-10%). Ветер юго-западный умеренный. Столбик термометра покажет в течение суток: