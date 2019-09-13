В парижском Центре Помпиду вандал изрезал ножом картину

Один из посетителей Центра Помпиду напал на выставленную в парижском музее картину Даниэля Бюрена, сообщает РБК со ссылкой на Le Parisien. По данным издания, нападение произошло 12 сентября, при этом неизвестный успел нанести картине несколько ударов ножом до того, как его схватили.

Центр Помпиду. Фото: visitefrance.ru

Нападавший не дал никакого объяснения своему поступку. По данным издания, полиция намерена направить его на психиатрическую экспертизу.

Руководство Центра Помпиду пока не ответило на запрос о том, в какую сумму может быть оценен нанесенный вандалом ущерб. Однако эта сумма может быть велика, так как родившийся в 1938 году Бюрен считается одним из самых «дорогих» из ныне живущих французских художников.

В мае 2019 года созданная Бюреном в 1966 году работа «Живопись с неопределенными формами», представляющая собой чередование белых и оранжевых вертикальных полос, была продана на аукционе Christie's за 2,175 млн долларов при начальной стоимости 1-1,5 млн. Другая его работа «Белая акриловая краска на красно-белой полосатой ткани» (1968 год) за 22 года подорожала в 102 раза — в 1997 году она была продана в Париже за 3,5 тыс., а в 2019 году в Лондоне — за 357,4 тыс. долларов.