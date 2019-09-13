Кубок Дэвиса. Сборная Португалии ведет 1:0 в матче с белорусами

В первом матче 1-го круга I Евро-Африканской группы Кубка Дэвиса, который начался 13 сентября в минском Дворце тенниса, вторая ракетка Беларуси Илья Ивашко не справился с лидером португальцев Жоау Соузой — 6:4, 1:6, 2:6.

Как передает «Минск-Новости» , в первом гейме стартового сета белорусу удалось сделать брейк, а затем выиграть и свою подачу (2:0). Однако соперник быстро сравнял цифры на табло (2:2). Ивашко вновь выиграл гейм на подаче соперника, чем вывел португальца из равновесия. Тот стал чаще ошибаться во время розыгрышей, совершил двойную ошибку на подаче. В итоге Илья вновь нарастил преимущество в 2 очка по партиям (4:2). Оппонент уже не смог вытянуть сет – Ивашко выиграл 6:4.

Всё поменялось во второй партии. Соуза нащупал свою игру, стал чаще выходить к сетке, действовать более уверенно. Это принесло плоды – 4:1. Илья же начал чаще ошибаться, не шла подача, ухудшился прием. Как итог – 6:1. В решающем третьем сете португалец не снизил обороты. У Соузы получалось все. Он нарастил преимущество 4:0. Илья смог с огромным трудом выцарапать два очка на своей подаче.

Уверенная победа соперника – 6:2. Команда Португалии повела в матче 1:0.