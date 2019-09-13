Четверо белорусов разбились в Калмыкии после столкновения с животным и фурой
Поздно вечером 12 сентября на шоссе возле поселка Адык (Калмыкия, РФ) произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как
Водитель «Рено» и двое пассажиров скончались на месте случившегося от полученных травм, третий пассажир умер в больнице.
Полиция устанавливает причины и обстоятельства трагедии, найден владелец сельскохозяйственного животного. Посольство Беларуси в России предпринимает меры по информированию родственников погибших.