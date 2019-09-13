Четверо белорусов разбились в Калмыкии после столкновения с животным и фурой

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Поздно вечером 12 сентября на шоссе возле поселка Адык (Калмыкия, РФ) произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает сайт МВД по Республике Калмыкия, 26-летний житель Беларуси, управляя легковым автомобилем «Рено Лагуна", около 22:00 минут столкнулся с вышедшей на проезжую часть коровой. Машину отбросило на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с грузовым автомобилем «Вольво».

Водитель «Рено» и двое пассажиров скончались на месте случившегося от полученных травм, третий пассажир умер в больнице.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства трагедии, найден владелец сельскохозяйственного животного. Посольство Беларуси в России предпринимает меры по информированию родственников погибших.

 

Фото: https://08.xn--b1aew.xn--p1ai
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Тэги: ДТП четыре жертвы

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